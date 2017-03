Viata agitata si plina de stres ne provoaca adesea insomnii. Ne simtim corpul obosit si am da orice pentru un somn odihnitor insa, gandurile ne tin treze. Si, cum incercam mai tare sa fortam somnul sa vina, cu atat acesta fuge de noi. Iata cinci trucuri care te vor ajuta sa iesi din acest cerc vicios si sa adormi (aproape) instantaneu.

5 trucuri pentru un somn rapid si linistit

Foto: l i g h t p o e t, Shutterstock

1. Nu forta lucrurile

Ti s-a intamplat sa iti doresti foarte tare ceva si sa depui toate eforturile in acea directie si sa constati ca lucrurile se aseaza abia in momentul in care, aparent, nu iti mai pasa? Somnul functioneaza la fel. Cu cat il fortezi mai tare sa vina, cu atat te perpelesti de pe o parte pe alta, prada insomniei. Nu uita ca somnul, la fel ca si mancatul, este o functie a corpului tau. Creeaza-ti un program regulat de somn, fa miscare si evita distractiile care te tin treaza.

2. Micsoreaza lumina

Ai observat ca atunci cand are loc o pana de curent noaptea, dormi mai bine? Probabil ca ai adormit la apus si te-ai trezit la rasarit, inainte sa fi sunat alarma. Atunci cand principala sursa de lumina este soarele, corpul se sincronizeaza cu ciclul natural de lumina-intuneric si produce melatonina. In mod normal, nivelul acesteia creste cu cateva ore inainte de culcare si scade dimineata. Insa in lumea moderna, lumina artificiala influenteaza acest proces. Iti poti reseta ceasul biologic diminuand lumina si evitand folosirea telefonului sau a tabletei cu cel putin o ora inainte de a merge la culcare.

3. Fa o baie fierbinte

Atunci cand dormi, temperatura corpului si nivelul de cortizol scad. Acelasi lucru se intampla dupa ce faci un dus sau baie fierbinte. Vei dormi minunat daca iti vei oferi un astfel de rasfat cu o jumatate de ora inainte de a merge la culcare.