Oana Cuzino își serbează fiica! Vezi cât de frumoasă este Naomi și ce bine seamănă cu mama sa

Zi mare pentru Oana Cuzino! Fiica ei, Naomi, își serbează astăzi ziua de naștere. Mândră de copilul ei, vedeta a postat un mesaj pe Instagram, alături de câteva poze cu cea mai importantă persoană din viața ei.

Nicio zi nu se compară cu ziua în care s-a născut copilul tău. Lucrul acesta îl cunoaște foarte bine și Oana Cuzino, care a postat pe social media o urare și câteva fotografii cu fiica ei, Naomi.

Mândră de tot ce este și de ce a realizat unicul ei copil, Oana Cuzino le-a oferit internauților câteva poze cu cele două, iar fanii au reacționat imediat.

„La mulți ani, frumoși și fericiți, Naomi! Să ai parte doar de bucurii, noroc și sănătate!” a scris îndrăgitul medic pe social media.

Naomi a împlinit astăzi 19 ani, iar mama ei a putut să o îmbrățișeze virtual, asta pentru că fiica Oanei Cuzino studiază Psihologia în străinătate.

„Și-a propus să studieze Psihologia și mă bucur că are șansa să studieze lucruri minunate, la un nivel științific avansat, și să pună bazele unei cariere solide. Urmează o perioadă minunată de independență, tinerețe, energie, în toate planurile .” a mărturisit prezentatoarea emisiunii „Ce se întâmplă doctore?”.

Cu toate acestea, distanța nu este un impedimemt în calea relației lor. Oana Cuzino a povestit că legătura dintre ea și Naomi este foarte puternică, iar o bună comunicare este cheia succesului dintre generații.

„Noi două, mereu, am discutat înainte de a ajunge într-o etapă fiziologică nouă: ce i se poate întâmpla ei sau prietenilor, colegelor și cred că asta a ajutat-o să se detașeze mai mult și să fie mai analitică și prudentă, așa că nu am trecut prin nicio sinusoidă în relație. Ne înțelegem minunat, este un copil de o bunătate rară, foarte serioasă, respectuoasă și conștiincioasă, nu a fost niciodată cazul de a o împinge de la spate la școală, fiindcă este ambițioasă și are planuri academice mari, pe care i le susțin.” a mai adăugat îndrăgitul medic.

