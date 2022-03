Cum se înțeleg Andreea Marin și Ștefan Bănică Jr. la opt ani de la divorț? Andreea Marin, declarații despre fostele căsnicii

Andreea Marin a vorbit recent despre fostele sale căsnicii, dar și despre legătura pe care o are în prezent cu Ștefan Bănică Jr. Prezentatoarea tv a recunoscut că un divorț este cu atât mai greu, cu cât la mijloc se află și un copil.

Andreea Marin zâmbește și iubește din tot sufletul din nou, asta după ce, divorțul de Ștefan Bănică Jr. i-a adus vedetei o mare durere sufletească. Ulterior, Andreea Marin a crezut că și-a găsit liniștea în brațele fizioterapeutului turc, însă și acea căsnicie s-a finalizat cu un divorț.

Totuși, chiar dacă de ceilalți foști soți nu o mai leagă nimic, Andreea Marin păstrează legătura cu Ștefan Bănică Jr., de dragul fetiței lor, Violeta.

Prezentatoarea tv și juratul X Factor sunt în relații bune și se bazează unul pe altul, atunci când vine vorba despre creșterea și educația copilului lor. Chiar dacă s-au separat, cei doi vor rămâne pentru totdeauna părinții Violetei, iar acest lucru îi face pe Andreea Marin și Ștefan Bănică să aibă o relație civilizată, bazată pe respect reciproc.

În cadrul podcastului "Acasă la Măruță", acolo unde Andreea Marin a fost recent invitată, vedeta a dezvăluit cum se înțelege la ora actuală cu tatăl copilului ei. Mai mult, vedeta a mărturisit că a fost neșansa sa de a trece prin mai multe divorțuri.

„Cu Ştefan, am o relaţie ok, avem un copil. Cu ceilalţi, doar dacă ne întâlnim, ne salutăm, dar nu mai avem nimic de împărţit. A fost neşansa mea, nu am avut un singur divorţ. Una e când ai un copil, e mai grea despărţirea când ai un copil'', a mărturisit Andreea Marin, în cadrul interviului moderat de Cătălin Măruță.