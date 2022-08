Oana Lis le cere internauților să doneze pentru Viorel Lis. Vedeta a fost nevoită să își amaneteze verigheta

Oana Lis a făcut un apel disperat pe social media, asta după ce a rămas fără bani pentru tratamentele lui Viorel Lis. Cum starea de sănătate a fostului primar s-a înrăutățit simțitor, Oana Lis a ales să își amaneteze verigheta pentru a-i putea cumpăra medicamentele necesare.

Oana Lis se află într-o situație disperată și le-a cerut internauților ajutorul pentru a-i putea cumpăra lui Viorel Lis toate medicametele de care are nevoie. Mai mult, vedeta vrea să îi achiziționeze și un scaun cu rotile fostului primar și spune că posibilitățile sale materiale sunt prea mici pentru toate costurile pe care trebuie să le suporte de una singură.

Soția lui Viorel Lis le-a povestit internauților despre starea de sănătate a fostului primar și i-a rugat să îi ajute, cu orice sumă, pentru că nu își poate permite să îi cumpere un cărucior pentru a se deplasa. Oana Lis a mai spus că nici măcar la medic nu poate ajunge cu soțul ei, pentru că nu se poate deplasa și are nevoie de 3 oameni pentru a fi cărat.

”Așa cum va ziceam, azi va cer ajutorul pentru Vio. I-am promis că voi fi alături de el pana în ultima clipă și ca nu-l las la azil, asta e cea mai mare frică a lu. Este o persoană lucidă, conștient de el și vrea să stea acasă in patul lui pana in ultima clipă. Problema e ca de ceva timp a devenit o persoană cu dizabilitați, cu un handicap locomotor și nu am știut cât de greu e să ai grijă totală de o persoană cu asemenea probleme, nu am știut provocările unei persoane cu dizabilități, care nu mai poate merge nici la doctor pentru că nu există rampă la bloc”, a scris Oana Lis pe Facebook.

Oana Lis a mai spus că nu se aștepta niciodată să fie atât de greu, însă vrea să fie alături de Viorel Lis până în ultima clipă, pentru că el este familia pe care și-a dorit-o întotdeauna.

”Fiind o persoană masivă, nici în 3 oameni nu-l putem căra în brațe, nu am știut cât de scumpă e o recuperare făcută acasă, câte bare de susținere trebuie instalate prin casă, offf, nu ai cum să prevezi la ce boli si încercări te supune viata. Eu voi lupta în continuare oricum pentru ca el este familia mea . Știu că Dumnezeu lucrează prin oameni. Dacă puteși și doriți să donați pentru el, pentru o recuperare și o eventuală operație. Vă mulțumim anticipat”, a adăugat Oana Lis.

