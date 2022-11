Iulia Vântur a revenit în România! Ce planuri are iubita lui Salman Khan?

Iulia Vântur se află din nou pe pământ românesc, asta după ce vedeta s-a reîntors din India. Iubita lui Salman Khan și-a făcut apariția la un eveniment organizat de Andreea Raicu, acolo unde a strălucit și a afișat un zâmbet seducător.

Pe plan profesional, Iulia Vântur nu are de ce să se plângă. Vedeta are multe proiecte atât în India, cât și în România. Ea va avea de filmat în țară, însă șezederea ei nu va dura mai mult de câteva zile.

„Am venit că am ceva de filmat aici, am de achiziționat niște lucruri, am venit cu treabă. Am venit destul de des în ultima vreme, chiar dacă am venit doar două-trei zile. Asta mi se trage din timpul lockdown-ului, atunci am zis că, de fiecare dată, când sunt prin preajmă sau am posibiltatea să vin în România o să vin să-i văd pe cei dragi și să mă reîncarc cu energia locului. Nu știu când vin, nu știu când plec.

În ultimul an, am călătorit atât de mult, la un moment dat și corpul, și mintea, și tot, cedaseră! Casa mea e acolo unde este sufletul meu!”, a declarat Iulia Vântur pentru Click.