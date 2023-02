Oana Roman, aniversare specială în Egipt pentru fiica sa, Isabela! Ce i-a lipsit micuței?

Ultima perioadă a fost una extrem de grea pentru Oana Roman, iar vedeta a trebuit să facă față mai multor provocări neașteptate. Pe lângă problemele de sănătate cu care mama sa se confruntă, Oana s-a despărțit de Marius Elisei, iar neînțelegeri au apărut și în relația cu sora sa, Catinca. Acum, vedeta a decis să lase trecutul la o parte și să se bucure de cea mai importantă persoană din viața sa, Isabela.

Micuța ei a împlinit 9 ani, motiv pentru care Oana a ales să plece împreună în Egipt, acolo unde au parte de tot felul de surprize. Pe lângă vremea bună și relaxare cât cuprinde, Oana a decis să îi facă toate poftele fiicei sale și să o răsfețe cu ocazia zilei sale de naștere.

Oana a dus-o pe fiica sa la un salon de înfrumusețare, acolo unde aceasta și-a ales singură coafura. Mai mult, ea a avut parte de un tort delicios, dar și de un buchet de trandafiri.

Cu toate că a avut parte de o zi minunată, Isabela i-a simțit lipsa tatălui ei, dar și a prietenilor, care i-au urat toate gândurile cele bune, prin intermediul paginii de socializare a Oanei.

„Azi am reușit să îi fac o surpriză frumoasă Isei. Cei de la hotel m-au ajutat foarte mult. Isa a spus că a fost una dintre cele mai frumoase aniversări, deși știu că și-ar fi dorit să fie cu copiii, cu colegii de la școală și mai ales să îl vadă pe tatăl ei. Am vrut să o duc la un magazin să îi cumpăr un cadou și nu a vrut nimic, pentru că a zis că cel mai frumos cadou este că e cu mine în vacanță. Și asta e cea mai mare bucurie că am reușit să cresc un copil atât de minunat”, a spus Oana Roman pe Instagram.