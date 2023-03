Anunțul făcut de Jamila, după 15 ani de căsnicie: Cel mai bun soț din lume!

Geanina Staicu este una dintre cele mai cunoscute vloggerițe culinare, care se bucură de un succes colosal pe rețelele de socializare. În pregătirea preparatelor apetisante pe care le creează, Jamila are un ajutor de nădejde, încă de la început.

În timp ce Jamila pregătește rețelele și se ocupă de tot ce ține de partea culinară, cel care se asigură că imaginile arată perfect este chiar soțul ei, Mohamed. Bărbatul de origine marocană îi este alături Jamiliei de peste un deceniu, iar împreună formează o echipă minunată.

Recent, Jamila a postat un mesaj emoționant pentru soțul său, la împlinirea a 15 ani de mariaj. Vedeta s-a fotografiat ținând în brațe buchetul superb de flori pe care l-a primit de la partenerul său de viață.

Jamila s-a apucat să filmeze pe Youtube rețete marocane, în urmă cu 10 ani. Vedeta a fost încântată de preparatele pe care le gătea soacra sa, astfel că a vrut să le împărtășească și cu familia și prietenele sale din România. Ulterior, văzând că are multe vizionizări, îndrăgita gospodină a început să filmeze rețele tradiționale românești, iubite de public.

Acum, Jamila se bucură de o comunitate puternică în mediul online, acolo unde fiecare rețetă ajunge să fie vizualizată de zeci de mii de internauți. La fel de bine îi este și pe plan personal. Geanina are o fetiță și un băiețel și se bucură de susținerea necondiționată a soțului său.

„Eu am crezut că o să fac rețete pentru mama, verișoara mea de la Craiova și soacra din Maroc sau prietenele mele din liceu sau facultate. Dar au venit oameni străini, pe care nu îi cunoșteam și au început să crească vizualizările și oamenii să îmi ceară rețete în continuare. Atunci am zis- OK, nu facem doar rețete marocane, că oamenii nu vor doar rețete marocane. Și am început să facem rețete românești, rețete internaționale, rețete în general. Ziceam, hai să facem ce ni se cere! Atunci și acum, punem foarte mare preț pe comunitate”, a declarat Jamila, într-un interviu pentru TVR.