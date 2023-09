Smiley a plecat pe nepusă masă din vacanța cu Gina! Artistul le-a lăsat singure pe soția și fiica sa

Gina Pistol, Smiley și micuța Josephine s-au bucurat de o vacanță minunată în Grecia, dar pe parcursul acestei aventuri, artistul a fost nevoit să se întoarcă în România. Artistul și-a lăsat familia să se bucure de plajă și soare în timp ce el a revenit în țară.

În mijlocul nopții, Smiley și-a făcut bagajele și a luat primul avion spre București, lăsându-și soția și fiica să se distreze la maximum în paradisul elen.

În ciuda absenței sale, Gina Pistol și Josephine au continuat să se bucure de momente minunate în vacanță. Gina a relatat că au împărțit micul-dejun, s-au relaxat pe plajă, au construit castele de nisip și au savurat fiecare moment de liniște și pace.

"Dar noi am rămas în liniște și pace, tot în vacanță. Am luat micul-dejun ca fetele, apoi am mers la plajă. După ce Josephine și-a ales costumul de baie, am stat la plajă, am alergat, am făcut castelele prințeselor, am luat prânzul. Soare, mare, nisip și plajă, apoi am mers ca fetele, la somnul de frumusețe", a dezvăluit Gina.