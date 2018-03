Nu a trecut luna martie in copilaria mea, dupa ce am invatat sa scriu, sa nu compun o poezie pentru mama. De multe ori aceasta era asternuta intr-o felicitare pe care o desenam, stangaci, in timpul orei de desen. Si de cele mai multe ori, era o indatorire pe care stiam ca trebuie sa mi-o respect sub indrumarea severa a tatalui meu.

Tata imi vorbea adesea de cate sacrificii face mama pentru mine, de grija si de iubirea pe care mi- o poarta, de cat de extraordinara este mama. Iar iubirea mea fata de ea era o datorie pe care si eu, la fel ca ceilalti copii buni, cuminti si ascultatori, trebuia indeplinita. Iar eu imi doream sa fiu buna, cuminte si ascultatoare, sa fiu iubita.

Abia mai tarziu in viata, atunci cand am inceput sa ma scutur de prejudecati si de masti, am inteles ca mama m-ar fi iubit la fel de mult si daca nu i-as fi scris poezii de 8 martie. Pentru ca iubirea ei fata de mine a fost si este neconditionata. Si tot mai tarziu am inteles ca desi la nivel subconstient nu voiam sa fiu ca mama - sa duc tot greul casei pe umerii mei, sa ma dedic familiei si renunt la visurile mele, mama mea fantastica era un model fantastic, demn de urmat. Si-atunci am hotarat sa fiu ca mama.

Sa stiu sa transform o casa oarecare intr-un loc primitor, intr-un camin in care omul iubit si mama si prietenii sa se simta bine. Sa fiu generoasa si buna cu cei din jur, sa dau o mana de ajutor oricand pot, fara sa astept nimic in schimb. Sa imi pastrez inima si spiritul vii si deschise, astfel incat vocea sa imi ramana cristalina si la saptezeci de ani (pe vremea cand inca locuiam impreuna, lumea ne confunda la telefon). Sa imi urmez chemarea inimii si sa imi urmez visul. Mama a fugit de acasa sa se inscrie la liceu, eu am ”fugit” in California pentru a deveni un autor de succes. Sa privesc partea plina a paharului si sa caut compania celor mai buni decat mine, a oamenilor de la care am ce invata. Sa ma bucur de lucrurile mici si aparent marunte in asteptarea lucrurilor mari. Sa ofer un zambet, un dar, o vorba buna, o imbratisare macar o data pe zi.

Am avut norocul sa intalnesc multe femei uimitoare (iar colegele mele de la kudika fac parte dintre ele) insa nici una nu m-a inspirat in viata asa cum a facut-o mama. Si nu pentru ca mi-a dat viata si m-a crescut. Ci pentru ca, pur si simplu, pentru mine ea este ”wonder woman”, cea mai fantastica femeie pe care am cunoscut-o pana acum.