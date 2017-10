Sistemul imunitar scazut, digestie inceata si constipatie, durere in partea dreapta din fata, sub coasta sau in spate sub umarul drept, cresterea sensibilitatii alergiilor, tendinta de a lua in greutate, intoleranta la alcool, vederea scazuta sau epuizare acuta sunt doar cateva din simptomele care arata ca aveti nevoie de o detoxificare a ficatului.

Timp de trei zile, se consuma suc de mere proaspat, impreuna cu salata de cruditati si fructe neprocesate, sanatoase si proaspete.

La micul dejun este indicat sa mancati multe mere, o omleta cu branza si o cana de ceai neindulcit, fara cafeina.

