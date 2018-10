Mi-am dat seama că iubirea nu vine când crezi că are nevoie de ea, ci când ești pregătită pentru ea.

Am fost întotdeauna o persoană grăbită; grăbită în viață, grăbită în acțiuni, grăbită în decizii, grăbită în relații, grăbită în iubire. Mi-am petrecut zilele dorindu-mi și sperând să găsesc iubirea. Am intrat prea devreme în relații căutând acea persoană care să mă completeze. Însă am suferit enorm. Inima mi-a fost rănită de prea multe ori. Sufletul mi-a fost consumat. Trăiam cu impresia că nu pot fi fericită fără altcineva... că fericirea vine cu o anumită persoană. Credeam că am nevoie de altcineva pentru a trăi cu adevărat și a mă bucura de viață.

Însă după toate aceste relații eșuate și momente dificile mi-am dat seama că nu am nevoie de un bărbat pentru a mă simți completa. Eu sunt deja completă. Da, dragostea este minunată, însă asta nu înseamnă că dacă ești singură ești sortită nefericirii.

Iubirea pentru propria persoană m-a schimbat. Am învățat să mă apreciez mai mult, să îmi accept defectele, să trăiesc pentru mine. Știam că dragostea pentru sufletul meu era suficientă. M-am maturizat și am început să îmi ascult cu adevărat inima. Deodată mi-am dat seama că pot fi fericită și singură.

Poate că încă nu mi-am întâlnit sufletul pereche pentru că nu sunt pregătită. Mai am lupte de dus singură, victorii de câștigat, lecții de învățat, compromisuri de făcut, visuri de împlinit. Știu că Universul îmi va aduce acel bărbat în viața mea când vom fi amândoi pregătiți. Și toate relațiile mele greșite și toată durerea pe care am simțit-o până acum vor merita.

Până atunci profit de aceste momente și învaț să mă regăsesc; să descopăr cine sunt, ce vreau de la viață, ce ascunde sufletul meu. Ies din zona de confort, experimentez tot, învaț și descopăr. Vreau să cresc cât de mult pot pe cont propriu înainte de a putea crește alături de o altă persoană.

Mă rog la Univers ca până îl întâlnesc eu să aibă grijă de el și să îi ofere toată dragostea. Mă rog să îi spună zi de zi să nu își piardă speranța pentru că într-o zi ne vom întâlni și toată durerea simțită acum va merita. Mă rog să îi dea speranța să vadă partea plină a paharului și, cel mai important, mă rog să îi lumineze calea încât să înțeleagă că nu suntem pregătiți să ne cunoaștem.