Bordea și Nelu Cortea, despre experiențele de la America Express: ”Am stat într-o casă bântuită, dar și la un preot exorcist"

America Express – Drumul Aurului, cel mai dur reality show din România, vine la Antena 1 cu o premieră maraton: duminică, 15 ianuarie, de la ora 20:00, și luni, marți și miercuri, 16, 17 șI 18 ianuarie, de la 20:30.

comunicat de presa: După 4 sezoane de Asia Express, Antena 1 a lansat provocarea unei noi aventuri pentru 9 echipe de vedete – o super-aventură care va ține telespectatorii cu sufletul la gură. De data aceasta, reality show-ul se desfășoară dincolo de Ocean, pentru o experiență unică. Zi după zi, săptămână după săptămână, fără bani, fără transport, fără cazare, cele 9 perechi de vedete își vor testa limitele și vor trăi cea mai intensă experiență a vieții lor pe parcursul unui traseu ce traversează Mexic, Guatemala și Columbia.

Dintre cele 9 echipe de vedete, bunii prieteni Cătălin Bordea și Nelu Cortea au pornit pe Drumul Aurului pentru a vedea dacă numele lor rimează la fel de bine și în cele mai vitrege condiții și pentru a-și testa prietenia în cea mai periculoasă aventură la capătul lumii. ”Avem turnee împreună de mulți ani și dormim împreună foarte mult, mai des decât dorm cu nevastă-mea, de-asta eu îi zic lui Bordea baby”, a spus cu umor Nelu Cortea.

Cei doi actori, care fac o echipă de senzație în spectacolele lor de stand-up, au vorbit despre dificultățile întâmpinate în cel mai dur reality show și imaginile care i-au marcat într-o lume cu totul diferită de realitatea lor cotidiană. ”În America Express am învățat ce înseamnă ploaia cu adevărat. Știi potopul biblic?”, a povestit Cătălin Bordea. ”Da, asta în timp ce stai în bena unei mașini și mergi cu 100 km la oră! Eu m-am hidratat pentru 3 ani”, a adăugat Nelu Cortea. ”Iar dacă vorbim despre zone periculoase, când se va difuza America Express, cei de acasă vor vedea imagini. Vor vedea ce mașini trec pe lângă tine aici, ce oameni trec pe lângă tine și vor vedea poveștile celor de aici. Am văzut copii conducând pe autostradă.”, a mărturisit Bordea de pe Drumul Aurului. ”Am văzut mașină care n-avea nimic – nici număr, nici faruri și circula așa”, a adăugat Cortea. ”Este o experiență unică, este cu totul altă realitate. Cultura, oamenii, cum vorbesc, ce se întâmplă, ce mănâncă, ce beau, totul e diferit. Implicit experiențele noastre au fost din altă lume. Am stat într-o casă bântuită, dar și la un preot exorcist”, a punctat Bordea.

Dacă găsirea cazării și lupta cu foamea au fost cele mai grele provocări pentru Nelu Cortea, de partea cealaltă, Bordea spune că testul care i-a întins nervii la maximum a fost autostopul. ”La autostop, tu vrei să te urci în mașină cât mai repede și să-ți faci misiunea. Îi vezi când trec pe lângă tine și te refuză din ochi. Ești pe marginea autostrăzii, totul se întâmplă foarte rapid plus că mai vezi și celelalte echipe când iau mașini. Și asta te încarcă. La cazare, însă, nu e nicio întrecere. Tu îți găsești cazarea în ritmul tău, nu se punctează asta”, a explicat Bordea. ”Dar e mai ușor să-i ceri unui om să te ia în mașina lui o oră-două decât să-i ceri să dormi pe patul lui o noapte!”, a dat Cortea replica.

”Dincolo de toate aceste lucruri, ne-a plăcut mult în America Express. Dacă ar fi ușor, n-ar mai fi la fel experiența”, a declarat Cătălin Bordea. ”În același timp, am redescoperit aici sentimentul adevărat de recunoștință când îți dă cineva ceva – sunt oameni care te primesc în casa lor. Noi am stat la niște tineri – era o casă sărăcăcioasă, în care ne-am spălat la lighean. Dar oamenii ne-au primit și ne-au ajutat!”, a povestit Bordea. ”Am întâlnit foarte mulți oameni de treabă, care vor să ne ajute, care-și iau din timpul lor, din mâncarea lor, care ne deschid casa lor. Asta e fascinant, să redescoperi imaginea asta a umanității pe care o pierzi în viața de zi cu zi”, a spus și Nelu Cortea.

Alături de ei, pe Drumul Aurului pornesc Chef Cătălin Scărlătescu și iubita lui, actrița Doina Teodoru, Puya și soția lui, Melinda, Andreea Bălan și Andreea Antonescu, stilistul Ovidiu Buta și directorul artistic Joaquin Bonilla, Jean Gavril și fratele lui, Dinu, cântăreața Bruja și prietenul ei, Pufeh, gimnastele Larisa Iordache și Diana Bulimar, Bie Adam, unul dintre cei mai cunoscuți creatori de conținut din mediul on-line, și mama ei, Mihaela. Care dintre ei va cuceri America – America reală, cea dură? Întreaga aventură America Express începe la Antena 1 cu premiera maraton: duminică, 15 ianuarie, de la ora 20:00, și luni, marți și miercuri, 16, 17 șI 18 ianuarie, de la 20:30.

Vizionare placuta