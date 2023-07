Dorian Popa și Liviu Teodorescu lansează videoclipul piesei 'Da'

După hiturile "Fanele" și "Sar pe noi", cu milioane de vizualizări pe YouTube, Dorian Popa și Liviu Teodorescu colaborează pentru a treia oară și lansează videoclipul piesei intitulată "Da".

comunicat de presa: O invitație la dans, "Da" este o piesă vibrantă și plină de energie, compusă de Mark Stam, Stefan Marin, Serban Georgescu si Andrei Horjea.



Videoclipul piesei "Da" a fost filmat în diverse locații din Londra, UK, oferind o călătorie vizuală prin peisajele și atmosfera specifică celebrului oras. Piesa "Da" și videoclipul pot fi găsite pe canalul oficial de YouTube al lui Dorian Popa.

Dorian a creat o comunitate pe canalul sau de YouTube, unde se apropie de 2.300.000 de abonati, pe care a lansat, pe langa vloguri zilnice, si piese ca „Hatz”, „Vinovat” (feat. Nicole Cherry), "La dans" (feat. YNY Sebi), " sau „Cand lumea e rea” (feat. Ioana Ignat). Vlogurile zilnice pe care le posteaza aduna peste 1 milion de vizualizari fiecare si intra instant in topul YouTube Trending.

Cu milioane de vizualizari pe YouTube la single-urile sau colaborarile lansate, precum “Buze” (feat What’s Up), „Buna, ce mai zici?”, “Sare pe rana” (feat Ruby) etc, Dorian Popa reuseste de fiecare data sa surprinda prin track-uri si videoclipuri inedite.



Liviu Teodorescu este una dintre cele mai bune voci masculine din România, piesele lui au milioane de vizualizări pe YouTube. Artist și compozitor, Liviu Teodorescu s-a lansat în industria muzicală odată cu apariția în cadrul emisiunii concurs „Vocea României”. De atunci a lansat numeroase hit-uri și are propriul studio de producție muzicală, LiTE Music. „Fanele”, „Ești Piesă”, “Obsesie”, “Lista de Păcate” sau „Ascultă” sunt doar câteva dintre piesele care au strâns milioane de vizualizări pe YouTube.

În 2020, Liviu Teodorescu a lansat numeroase piese precum “Mulțumesc”, melodie ce a făcut furori și a fost prezența în top 10 pe TV & Radio și care face parte din LiTE Moments volumul 3, “Mi-ai pus ceva în pahar”, “Unde îți zboară gândul”, “Cerule” feat. BRUJA și “Sar pe noi” feat. Dorian Popa. În 2021, Liviu a colaborat cu JO pentru single-ul “Fluturii” și cu Manuel Riva pentru piesă „Muzele”, printre alte proiecte și colaborări. In 2022 Liviu Teodorescu a lansat piesele „Mi-am pierdut răbdarea”, „Am nevoie de ține” și „Tot eu” si proiectul LiTe Moments, volumul al cincilea. Anul 2023 l-a început cu piesa „Paturi straine” și continuă cu multe piese cu colaborări.

Vizionare placuta