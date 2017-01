Majoritatea curelor de slabire au la baza regula celor trei mese principale pe zi plus doua gustari. Daca ar fi sa ne luam dupa descoperirea cercetatorilor din Praga, acest meniu impartit in cinci este cum nu se poate mai ineficient cand vine vorba de slabire. Specialistii au ajuns la aceasta concluzie dupa ce au descoperit ce rezultate uimitoare se pot obtine tinand dieta cu doua mese pe zi.

Oamenii de stiinta de la Institutul Clinic pentru Medicina Experimentala din Praga au facut o cercetare care sigur te va pune pe ganduri. In cadrul acestui proiect, au analizat 54 de persoane cu diabet zaharat de tip II, impartite in doua grupuri. Ambele au primit meniuri cu acelasi numar de calorii, insa repartizate in sase mese mici sau doua, mai consistente. S-a dovedit ca dieta cu doua mese pe zi a functionat mai bine. Te intrebi cum?

In timpul programului-experiment, cercetatorii au oferit celor din programul cu sase mese portii de mancare pe tot parcursul zilei. Ceilalti au luat micul dejun intre 6 si 10 dimineata, iar pranzul, intre 12 si 16.

foto interior si prima pagina: Rawpixel.com, Shutterstock