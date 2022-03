Oana Roman, probleme serioase de sănătate! După infectarea cu Covid-19, vedeta trece prin momente grele!

Oana Roman are parte de o recuperare post-Covid extrem de grea, iar simptomele îi dau multe bătăi de cap vedetei.

Oana Roman a fost infectată cu temutul virus, Covid-19, însă simptomele bolii nu au fost atât de grele precum se aștepta. Cu toate că a trecut cu bine peste boală, Oana Roman se confruntă acum cu recuperarea post-Covid, care este extrem de dificilă și căreia îi face cu greu față.

Oana Roman a stat în carantină câteva zile și abia aștepta să își reia cursul obișnuit al vieții, însă simptomele cu care se confruntă după ce a fost diagnosticată cu noul coronavirus nu îi dau pace. Vedeta acuză stări de oboseală și de greață și le povestește internauților prin tot calvarul prin care trece.

''Pentru mine recuperarea post-covid e destul de grea. Practic cât am fost bolnavă am avut simptome foarte ușoare. După ce a trecut boala...e mai greu. Am stări de oboseală, nasul și sinusurile nu prea ok, și uneori stări de greață'', a scris Oana Roman pe rețelele de socializare.

Oana Roman, infectată cu Covid-19

Oana Roman le-a povestit prietenilor virtuali că a fost infectată cu Covid-19, în urmă cu câteva zile. Așa cum prevede legea, soția lui Marius Elisei a stat în carantină, însă se pare că nici acum starea de sănătate a vedetei nu este prea bună.

Fanii sunt îngrijorați cu privire la simptomele pe care le resimte Oana Roman și i-au transmis mesaje de încurajare, urându-i însănătoșire grabnică.