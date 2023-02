Smiley, reacție surprinzătoare după ce a vizionat filmul Teambuilding. Ce părere are despre controversatul film de pe Netflix?

Filmul Teambuiling a născut numeroase controverse în rândul publicului. Multă lume a râs copios la el, însă există și persoane care au fost deranjate de limbajul prezent în film. Cu toate acestea, Teambuiling este unul dintre cele mai urmărite filme românești, care a avut un succes colosal, încă din prima zi de lansare.

Smiley este unul dintre cei care s-au bucurat de vizionarea filmului și care nu înțelege criticile aduse. Artistul a menționat că nu a reușit să vadă filmul la cinema, așa cum și-ar fi dorit, din cauza programului încărcat, însă, acasă, s-a distrat pe cinste timp de două ore, cât a durat filmul.

„Am văzut Teambuilding, pot să spun că am căzut de pe canapea de râs. Din păcate, nu am reușit să ajung la cinema pentru că e mai complicat pentru noi să plecăm seara în doi de acasă la cinema, din cauza fetiței care nu ne lasă. Nu știu ce are lumea cu filmul ăsta, dar mie, unul, pot să spun că chiar mi-a plăcut! Am râs foarte tare și mă bucur că a avut un asemenea succes”, a declarat Smiley, într-un interviu acordat pentru Click.