Nu-i putin lucru sa treci observat, in multimea asta de personaje de la televizor. Celebre au mai devenit si altele, greu e sa ramai celebra. E asa, un fel de guilty pleasure a televiziunii. Ca nici nu prea iti vine sa recunosti ca-ti place. I-am pus mai multe intrebari. Astea i s-au parut ca merita raspuns. Initial m-am enervat, apoi m-a facut sa rad ideea. Iulia Albu, “alta intrebare”.

Esti in aceasta emisiune, “Bravo ai stil”, a inceput iar. Ce asteptari ai de la concurentele noului sezon? Cum trebuie sa fie?

Imi doresc sa vad originalitate, asumare si in primul rand onestitate din partea concurentelor. Ma refer la faptul ca nu este un concurs de costumatii, ci unul de stil. Vreau sa vad maniere, nu apucaturi de maidan si ma astept la o abilitate decenta a concurentelor de a-si apara propriile convingeri.

Ce muzica asculti? Ce filme iti plac?

Ascult muzica clasica, absolut orice imi poate induce o stare propice pentru a desena. Mai ales in perioadele in care pregatesc colectii noi de bijuterii sau imi gandesc costumele pentru emisiunea “Bravo, ai stil!”. In ceea ce priveste filmele, marturisesc ca urmaresc cu placere atat filmele de box office, cat si desene animate impreuna cu fiica mea. Nu sunt o impatimita a cinematografului, ci prefer mai degraba teatrul ca forma de exprimare.

Cum s-a trecut la tine de la avocatura la moda?

Vine un moment in viata fiecarui om cand trebuie sa faca o alegere constienta in legatura cu viitorul lui. Nu as spune ca am renunta la avocatura complet, intrucat sunt in continuare avocat definitiv. Este o calitate care nu se poate pierde, fiind obtinuta in urma absolvirii unei facultati de profil si a unor examene dificile; drumul meu nu era acela.

Impotriva a ce ai pleda, dintre toate lucrurile care te enerveaza din afara acestui registru al modei? Tot ca fosta avocata te intreb.

Am pledat intotdeauna pentru dreptate! Mi se pare ca atata timp cat sistemul nostru legislativ nu permite profesarea in alte domenii fara absolvirea unor studii de specialitate (si aici ma refer la avocatura fara absolvirea Facultatii de Drept, medicina fara absolvirea Facultatii de Medicina, etc), atata timp cat exista invatamant de specialitate in moda, consider ca ar trebui sa nu traim intr-o societate “schilodita” de orice norma morala in domeniul modei.

Aparitiile acestea extravagante ale tale, cum le construiesti?

Nu exista un proces in sine in ceea ce priveste aparitiile mele extravagante, ci cheia succesului meu a fost intotdeauna si va fi faptul ca imi asum constient ceea ce sunt si am o modalitate coerenta de proiectare a propriei amprente asupra celor din jurul meu.