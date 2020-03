Dumnezeu te-a ales pe tine să treci prin toate greutățile pentru a îți arăta cât de puternică ești

Nu te da bătută, te descurci de minune. Ridică-te de la pământ și mergi mai departe. Dumnezeu este alături de tine.

Crezi că toate lucrurile rele ți se întâmplă ție? Simți că nu te mai poți bucura de nimic? Nu mai găsești motive să zâmbești? Eșți cu moralul la pământ?

Draga mea, hai să îți spun ceva. Crezi că Dumnezeu te-a ales degeaba să treci prin aceste momente dificile? Nici vorbă. El vrea să îți arate cât ești de puternică. Vrea să te ajute să înțelegi că în această viață vei trece prin multe și, indiferent de situație, va trebui să ai încredere în el, să nu renunți, să te ridici de la pământ și să mergi mai departe.

În zilele în care nu mai poți, privește către cer.

Caută soarele de pe cerul tău. Ai încredere că e și mâine o zi. Ai curajul de a îți continua drumul. Pune-ți destinul în mâinile lui Dumnezeu și permite-i să te conducă prin viață. Știu că e greu, însă este necesar. Toate aceste momente mai puțin frumoase prin care treci te pregătesc, de fapt, pentru ceva minunat - pentru viitorul tău. Învață lecția, adună-ți puterile și nu te da bătută.

În zilele în care nu mai poți, ia o pauză de la tot ce faci și petrece puțin timp cu tine însăți. Ascultă-ți gândurile, simte-ți emoțiile, intră în conexiune cu sufletul tău. Iată un exercițiu foarte simplu de doar cinci minute pe care ai putea să îl faci pentru a găsi puterea de a merge mai departe: așază-te intr-un loc liniștit și plăcut ție, închide ochii, pune-ți ambele mâini în zona inimii și spune-ți:

"Permit sufletului meu să simtă tot ce vrea să simtă. Nu îmi mai ascund sentimentele. Cum viața se schimbă în fiecare secundă, și eu mă pot schimba. Am încredere în mine că pot merge mai departe. Am încredere în Dumnezeu că îmi cunoaște puterea și îmi dă cât pot duce. Accept tot ce se întâmplă. Folosesc durerea pentru a mă motiva să îmi continui drumul. Sunt mai puternică decât am fost ieri și nimic nu mă poate opri. Îmi pun destinul în mâinile Universului pentru că știu că mă așteaptă un viitor minunat."

