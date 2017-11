Momentul in care am devenit ambasador World Vision a coincis cu primele promotii de absolventi ai programului Vreau in clasa a noua. Asa am cunoscut-o pe Marina, o fetita buna si sarguincioasa pe care sustinerea World Vision, in ciuda situatiei mai putin fericite de acasa, a motivat-o sa isi urmeze cursurile la un nivel academic superior. Iar Marina nu a fost o exceptie!

Ma bucur mult cand vad ca acesti copii isi continua studiile si ajung acolo unde isi doresc, in ciuda tuturor greutatilor pe care le intampina. Si tocmai pentru ca programul Vreau in clasa a noua este unul foarte important pentru mine, mi-am dorit sa aflu mai multe despre povestile fetelor care beneficiaza de bursa Always si sa le pun cateva intrebari. Gandurile lor m-au emotionat si m-au bucurat in acelasi timp. Cand le-am intrebat care a fost cel mai greu lucru cu care s-au confruntat in trecerea de la scoala generala la liceu, fetele au zambit si mi-au spus ca acomodarea cu noii colegi si profesori a fost cel mai dificil aspect pentru ele. Usor emotionata, Anca mi-a marturisit ca „a fost o schimbare grea la inceput, dar cu trecerea timpului m-am adaptat noului stil de viata, ajungand sa il iubesc”. M-am bucurat sa aud de la ele ca nu au vazut provocarea trecerii de la scoala generala in mediul rural, alaturi de prieteni si familie, la liceu in oras, cu o multime de necunoscute, ca pe un obstacol, ci ca pe un combustibil care le-a motivat sa mearga mai departe.

Cand am povestit despre esecuri si reusite la scoala, fetele mi-au spus ca au fost momente in care au simtit ca nu sunt suficient de bune, dar nu au renuntat, ci s-au ambitionat sa reuseasca. Raluca mi-a spus ca s-a simtit minunat atunci cand a luat prima nota de 10 la liceu: „A fost o incurajare! M-am ambitionat sa invat si mai mult pentru a obtine si alte note de 10.” Iata cat de importanta este increderea in sine si dorinta de a merge mai departe indiferent de obstacole. Fetele mi-au aratat ca sunt pregatite sa vada orice esec ca pe o simpla etapa in drumul lor catre ceea ce isi doresc.

Simtindu-le atat de entuziasmate de noile experiente pe care le-au trait la liceu, le-am intrebat ce inseamna pentru ele continuarea studiilor. Aici, raspunsul fetelor a fost unul comun: construirea unui viitor mai bun. Flavia a completat si mi-a spus ca pentru ea, „continuarea studiilor inseamna mai mult decat lectiile predate de profesori; inseamna interactiune si o sansa la o cariera de succes.” Fara sa imi dau seama, fetele au inceput sa viseze cu ochii deschisi, iar Andreea mi-a povestit despre visul ei de a deveni informatician si de a realiza lucruri nemaivazute: „voi munci si voi da tot ce pot pentru a ajunge acolo unde imi doresc.”. Si Flavia are planuri marete: „Pe viitor, as vrea sa devin un psiholog renumit, sa ascult cu empatie problemele oamenilor si sa ii ajut sa treaca peste orice obstacol.” M-a impresionat dorinta ei de a contribui la starea de bine a altor persoane si de a ajuta. De altfel, toate planurile fetelor au fost clare: Raluca va deveni medic, iar Anca va intra la academia de politie si va deveni om al legii. Sper sa le intalnesc din nou peste cativa ani si sa vad cum si-au realizat visele.

In timpul pubertatii, increderea in sine a fetelor scade, iar trecerea de la scoala generala la liceu este o adevarata provocare pentru fetele care provind din zone defavorizate din mediul rural. Cel mai recent studiu Always Confidence & Puberty arata ca jumatate dintre fetele aflate in perioada pubertatii se simt paralizate de teama de esec. Aceasta teama este atat de intensa, incat multe fete renunta la oportunitati importante, precum acceptarea provocarilor si incercarea unor lucruri noi. Always, lider mondial in domeniul produselor de ingrijire intima pentru femei, isi continua misiunea de a opri aceasta scadere a increderii si a schimba modul in care fetele percep obstacolele, incurajandu-le sa imbratiseze esecul ca parte a procesului de invatare si un pas esential in dezvoltarea fiecarei persoane.

Rezultate cheie ale studiului Always Confidence & Puberty Wave V

Peste jumatate dintre fete isi pierd increderea la pubertate.

50% dintre fete se simt paralizate de teama de esec in timpul pubertatii.

7 din 10 fete evita sa incerce lucruri noi in timpul pubertatii, deoarece le este frica sa esueze si 6 din 10 fete au spus ca esecul in timpul pubertatii le-a determinat sa renunte.

Jumatate dintre fete simt ca societatea respinge fetele care nu reusesc.

8 din 10 fete simt ca presiunea societatii de a-i multumi pe altii si de a fi perfecte este factorul cheie care contribuie la teama fetelor de a esua in timpul pubertatii.

75% dintre fete sunt de acord ca retelele de socializare contribuie la teama fetelor de a nu reusi in timpul pubertatii.

Cele mai bune trei lucruri pe care fetele le castiga prin perseverenta dupa un esec sunt cunoastere, forta si incredere sporite.

Peste 80% dintre fete sunt de acord ca, in cazul in care fetele ar simti ca este in regula sa aiba parte de esec in timpul pubertatii, acestea ar continua sa faca lucrurile pe care le iubesc, sa accepte mai multe provocari si ar fi mai increzatoare.

Metodologia studiului

*Studiul Always Confidence & Puberty Wave V a fost derulat de catre MSLGROUP folosind Research Now Panel si a chestionat un numar de 1.500 de americani. Chestionarul a fost aplicat pe un esantion format din 1,000 de femei cu varste cuprinse intre 16 si 24 de ani si 500 de barbati cu varste cuprinse intre 16 si 24 de ani. Studiul a fost implementat in perioada 9 martie 2017 - 24 martie 2017.