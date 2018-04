Pentru a functiona corect, organismul are nevoie de combustibil, iar acesta este alcatuit din vitamine, minerale, aminoacizi, fibre, carbohidrati, proteine, oligoelemente, antioxidanti, acizi grasi esentiali Omega 3-6-9 si alte substante complexe deosebit de importante. Acestea, pe langa asigurarea dozei de energie necesare desfasurarii proceselor vitale, creaza o bariera impotriva bolilor si, in plus, ajuta la sintetizarea substantelor proprii si la repararea uzurilor de functionare.

Vitamine si minerale necesare

Este lesne de inteles ca toate vitaminele si mineralele existente in natura isi au rolul lor bine definit in buna functionare a organismului, insa sunt cateva aflate in top si de o importanta vitala. In acesta categorie intra vitamina A, care contribuie la functionarea normala a inimii si a sistemului imunitar, la mentinerea vederii normale si la mentinerea sanatatii pielii, complexul de vitamine B, care previne bolile cardiovasculare si anemia, vitamina C, este unul dintre cei mai puternici antioxidanti si sustine functia imunitara, vitamina D, care alaturi de calciu contribuie la mentinerea sanatatii sistemului osos si a dintilor si vitamina E, care contribuie la protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ. Din categoria mineralelor, pe langa calciu, magneziu si fier, amintim zincul, pentru intarirea imunitatii, si potasiul, esential pentru sistemu nervos si muscular.

Alti nutrienti de care organismul are nevoie pentru buna functionare sunt carbohidratii, acestia reprezentand singura sursa de energie pentru creier si globulele rosii ale sangelui. De asemenea, proteinele sunt baza pentru producerea aminoacizilor, a enzimelor, a hormonilor, a anticorpilor si sunt baza in cresterea si dezvoltarea armonioasa a corpului. Acizii grasi esentiali, in special uleiul Omega-3, care nu poate fi sintetizat de organism si trebuie asimilat din peste si suplimentele alimentare pe baza de ulei de peste, este necesar pentru buna dezvoltare a sistemului nervos, pentru imbunatatirea vederii si pentru sanatatea inimii. Totodata, fibrele sunt esentiale pentru prevenirea afectiunilor gastrointestinale, iar antioxidantii, categorie din care fac parte o serie de vitamine si oligoelemente, inhiba actiunea radicalilor liberi responsabili de aparitia bolilor, inclusiv a cancerului, si de imbatranirea celulara.

Factori nocivi care imbolnavesc organismul

Din pacate traim vremuri in care poluarea a atins cote alarmante, iar organismul se suprasolicita pentru a elimina substantele toxice daunatoare. Poluarea, provenita in special de la industrializare, afecteaza aerul, apa, solul si, implicit, alimentatia. In plus, stilul de viata actual ne supune unui stres constant, cuvant care, cu zeci de ani in urma aproape ca nu exista. Pe langa cauzele naturale, de exemplu, erupţia unui vulcan, gheizerele sau furtunile de praf, avem de-a face cu defrisarea padurilor si lipsa de atitudine in acest sens, cu poluarea casnica şi cea produsa de autovehicule. Totodata, factori nocivi care imbolnavesc organismul sunt si alcoolul, fumul de tigara, ingrasamintele si chimicalele folosite in producerea hranei, dar si razele ultraviolete care au devenit din ce in ce mai intense din cauza distrugerii stratului de ozon.