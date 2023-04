Florin Dumitrescu a trimis-o la psiholog pe Gina Pistol! Cu ce problemă se confruntă prezentatoarea tv?

Emisiunea Chefi la cuțite a ajuns la sezonul cu numărul 11, ultimul pe care Gina Pistol îl va prezenta. În toți acești ani, Gina și cei 3 chefi au dezvoltat o frumoasă relație de prietenie, iar glumele dintre ei mențin interesul publicului.

Gina Pistol are o relație frumoasă de prietenie cu cei 3 chefi, iar împreună râd mult în timpul filmărilor. Recent, în ultima emisiune difuzată la tv, gazda emisiunii, Gina Pistol, a trebuit să le prezinte lui Dumitrescu, Scărlătescu și Bontea o probă pe care trebuiau să o ducă la bun sfârșit. În acel moment a avut loc și un schimb de replici amuzant între iubita lui Smiley și Florin Dumitrescu. Acesta din urmă a trimis-o la psiholog pe Gina Pistol.

Gina Pistol a postat un mesaj emoționant cu privire la noul capitol din viața sa. Venirea pe lume a micuței Josephine a făcut-o pe Gina să își dea seama care sunt prioritățile sale, dar și lucrurile pe care vrea să se axeze în viitor.

Astfel, iubita lui Smiley a decis să renunțe la emisiunea Chefi la cuțite, pentru a se dedica în totalitate creșterii și îngrijirii fetiței sale.

„Am tot scris şi rescris. O să încerc să nu plâng. Deci:

Simpaticilor, după cum bine ştiţi, acuşi se fac doi ani de când am devenit mamă şi am început o nouă viaţă. În aceşti doi ani în care mi-am continuat şi activitatea ca prezentator la Chefi la cuţite, mi-am dat seama că îmi doresc să-mi dedic mai mult timp mie, familiei şi în special fiicei mele. Ca şi pentru voi, şi pentru mine aceşti ani au fost foarte complicaţi. Nimic nu a fost aşa cum ştiam noi. Anul acesta am decis să-mi închei povestea cu emisiunea Chefi la cuţite şi cu o echipă de oameni minunaţi, de la care am învăţat foarte multe lucruri despre magia numită televiziune.

Vreau să mulţumesc întregii echipe de prieteni pentru 11 sezoane minunate de Chefi la cuţite şi 3 de Asia Express. Le mulţumesc celor TREI MAGNIFICI care mi-au devenit prieteni şi vouă, pentru că aţi fost alături de mine în această aventură minunată a vieţii mele. Vreau să-i mai mulţumesc în mod special Monei, pentru încrederea pe care a avut-o în mine, pentru toată răbdarea şi pentru toate lecţiile pe care mi le-a dat cu cea mai mare delicateţe din lume.”, a scris vedeta pe rețelele sociale.