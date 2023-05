Câte calorii au ciupercile, care este conținutul nutrițional al acestora și ce beneficii pentru sănătate prezintă?

Ne plac ciupercile și chiar putem varia gustul și aroma acestora alegând să diversificăm speciile de ciuperci pe care le consumăm. Dacă îți dorești să descoperi ce beneficii ne aduce sănătății consumul de ciuperci și totodată te interesează și numărul de clorii conținute de acestea, te invităm să citești rândurile de mai jos.

Câte calorii au ciupercile?

Există multe tipuri de ciuperci, iar numărul de calorii poate varia în funcție de specia acestora, dar și de modul în care le preparăm. În general, majoritatea ciupercilor sunt foarte sărace în calorii, prin urmare nu ar trebui să ne facem prea mari griji în privința aceasta.

De exemplu, ciupercile champignon conțin aproximativ 20 de calorii pentru fiecare 100 de grame, ciupercile shiitake au în jur de 34 de calorii pentru aceeași cantitate, iar ciupercile portobello au aproximativ 22 de calorii pentru fiecare 100 de grame. În general, ciupercile crude sunt mai sărace în calorii decât cele gătite, deoarece la procesul de gătire obișnuim să adăugăm grăsimi și alte ingrediente care cresc conținutul caloric.

Ciupercile sunt, de asemenea, o sursă bună de nutrienți, precum proteine, fibre, vitamine și minerale, fiind recomandate de către specialiști intr-o alimentație sănătoasă și echilibrată.

Ciuperci – conținut nutrițional

Ciupercile sunt o sursă bună de nutrienți esențiali pentru sănătatea noastră. Iată o listă cu principalele substanțe nutritive găsite în ciuperci:

Proteine: Ciupercile sunt bogate în proteine și conțin toți cei nouă aminoacizi esențiali, fiind astfel o opțiune excelentă pentru vegetarieni și vegani care nu consumă produse de origine animală.

Fibre: în special în fibre solubile, care ajută la menținerea sănătății tractului digestiv și la reglarea nivelului de zahăr din sânge.

Vitamine: Ciupercile sunt o sursă bună de vitamine B, inclusiv tiamină, riboflavină, niacină, acid pantotenic, piridoxină și biotină. De asemenea, conțin vitamina D, care este importantă pentru sănătatea oaselor și pentru funcționarea sistemului imunitar.

Minerale: Ciupercile sunt o sursă bună de minerale, inclusiv potasiu, fosfor, seleniu, zinc și cupru. Aceste minerale sunt importante pentru sănătatea oaselor, a sistemului nervos și pentru reglarea tensiunii arteriale.

Antioxidanți: conțin antioxidanți puternici, cum ar fi ergotioneina și seleniul, care ajută la protejarea celulelor de efectele nocive ale radicalilor liberi și la reducerea riscului de boli cronice, precum cancerul și bolile de inimă.

Care sunt beneficiile ciupercilor pentru sanatate?

Foto: Africa Studio / shutterstock.com

Inainte de toate, acestea sunt foarte nutritive, desi au atat de putine calorii, fiind indicate inclusiv in alimentatia vegetarienilor si veganilor, dar si in dieta sportivilor, aducand un aport crescut de proteine.

Iata cateva dintre cele mai laudate beneficii pentru sanatate ale ciupercilor:

Susțin sistemului imunitar: Ciupercile sunt o sursă bună de antioxidanți și substanțe cu proprietăți antiinflamatorii, care ajută la protejarea celulelor de efectele nocive ale radicalilor liberi și la reducerea inflamației. Consumul regulat de ciuperci poate ajuta la întărirea sistemului imunitar și la prevenirea bolilor cronice, cum ar fi cancerul, bolile de inimă și diabetul.

Pot contribui la menținerea sănătății cognitive: Ciupercile conțin substanțe bioactive, cum ar fi ergotioneina și betaglucanii, care au efecte benefice asupra sănătății cognitive. Studiile arată că consumul regulat de ciuperci poate îmbunătăți memoria, atenția și concentrarea, precum și poate ajuta la prevenirea declinului cognitiv asociat cu îmbătrânirea.

Ajută în menținerea sănătății inimii: acestea conțin substanțe bioactive care pot ajuta la reducerea nivelului de colesterol rău (LDL) din sânge și la menținerea tensiunii arteriale normale. De asemenea, conțin antioxidanți care protejează celulele inimii de efectele nocive ale radicalilor liberi și previn dezvoltarea bolilor de inimă.

Recomandate pentru sistemul osos: Ciupercile sunt o sursă bună de vitamina D și calciu, doi nutrienți esențiali pentru sănătatea oaselor. Consumul regulat de ciuperci poate ajuta la menținerea densității osoase și la prevenirea osteoporozei.

Ideale in dietele de slabire: bogate în fibre și proteine, ciupercile ajută la menținerea senzației de sațietate și la controlul apetitului. De asemenea, conțin puține calorii și grăsimi, ceea ce le face o opțiune excelentă pentru cei care își doresc să își controleze greutatea corporală.

Piele sănătoasă: Conținând substanțe cu proprietăți antiinflamatorii și antioxidante, ciupercile ajută la prevenirea inflamațiilor și a daunelor celulare asociate cu îmbătrânirea pielii și cu apariția acneei. De asemenea, conțin seleniu, un mineral care ajută la menținerea sănătății pielii.

Susțin sănătatea sistemului nervos: Ciupercile sunt o sursă bună de vitamine B și antioxidanți, care ajută la menținerea sănătății sistemului nervos și la prevenirea declinului cognitiv asociat cu îmbătrânirea. De asemenea, conțin un compus numit niacină, care poate ajuta la reducerea anxietății și a depresiei.

Sursa foto articol: Sea Wave/ shutterstock.com

Vizionare placuta