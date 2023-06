Câte calorii au dovleceii și ce beneficii aduc sănătății?

Dovleceii sunt gustoși oricum i-am prepara, fie că îi punem cruzi în salate, îi prăjim în ou și-i mâncăm cu usuroi, îi tocăm în ciorbe sau îi preparam în diverse combinații la cuptor. Ce să mai spunem despre chifteluțele cu dovlecei – deja ne lasă gura apă! Dar câte calorii au dovleceii și ce beneficii aduce sănătății consumul acestora?

Dovleceii sunt o legumă delicioasă și sănătoasă, cu un conținut caloric scăzut și bogați în nutrienți esențiali. Aceștia sunt o veritabilă sursă de fibre, vitamine și minerale, contribuind la o alimentație echilibrată și la menținerea sănătății generale.

Cate calorii au dovleceii?

Dovleceii sunt o sursă excelentă de nutrienți esențiali, iat vestea bună este că au un conținut caloric relativ scăzut. În general, conținutul caloric depinde de dimensiunea și cantitatea de dovlecei consumați, dar în medie, o cană (aproximativ 180 de grame) de dovlecei conține aproximativ 20-30 de calorii.

Conținut nutrițional al dovleceilor:

În afară de aportul caloric scăzut, dovleceii sunt o sursă bogată de substanțe nutritive benefice pentru sănătate. Iată câteva dintre acestea:

Fibre : conțin o cantitate semnificativă de fibre alimentare, care contribuie la sănătatea sistemului digestiv și menținerea unei senzații de sațietate. Fibrele ajută, de asemenea, la menținerea nivelului de zahăr în sânge și la reglarea tranzitului intestinal (combat constipația).

: conțin o cantitate semnificativă de fibre alimentare, care contribuie la sănătatea sistemului digestiv și menținerea unei senzații de sațietate. Fibrele ajută, de asemenea, la menținerea nivelului de zahăr în sânge și la reglarea tranzitului intestinal (combat constipația). Vitamine : Dovleceii sunt o sursă excelentă de vitamina C, care susține sistemul imunitar și are proprietăți antioxidante. De asemenea, conțin vitamina A, care este importantă pentru sănătatea ochilor și a pielii.

: Dovleceii sunt o sursă excelentă de vitamina C, care susține sistemul imunitar și are proprietăți antioxidante. De asemenea, conțin vitamina A, care este importantă pentru sănătatea ochilor și a pielii. Minerale : sunt o sursă de potasiu, un mineral esențial pentru funcționarea normală a inimii și a sistemului nervos. De asemenea, conțin cantități mici de fier, magneziu și zinc.

: sunt o sursă de potasiu, un mineral esențial pentru funcționarea normală a inimii și a sistemului nervos. De asemenea, conțin cantități mici de fier, magneziu și zinc. Apă: Dovleceii au un conținut ridicat de apă, ceea ce îi face o opțiune excelentă pentru menținerea hidratării.

Dovlecei – beneficii pentru sănătate

Foto: Michael Dechev / shutterstock.com

Dovleceii, legume populare în bucătăria tradițională, nu numai că adaugă savoare și textură preparatelor culinare, dar și oferă o serie de beneficii pentru sănătate. Aceste legume versatile sunt bogate în nutrienți esențiali și conțin substanțe benefice care pot sprijini sănătatea noastră. Iată câteva dintre cele apreciate beneficii pentru sănătate ale dovleceilor:

Susținerea sănătății digestive

Dovleceii sunt o sursă bogată de fibre alimentare, ceea ce îi face un aliment benefic pentru sănătatea digestivă. Fibrele contribuie la menținerea unui tranzit intestinal sănătos și previn constipația. De asemenea, acestea oferă o senzație de sațietate și pot ajuta la controlul greutății. Un plus extraordinar al fibrelor pentru sanatate este acela ca sustin echilibrul microbiotei intestinale (bacteriile „bune” din intestinele noastre), jucând astfel multiple roluri pentru sănătate: au rol antidepresie și antianxietate, reduc glicemia (nivelul zaharului din sânge) la diabetici, susțin starea de bine psihică și generală.

Hidratare

Dovleceii au un conținut ridicat de apă, ceea ce îi face o alegere excelentă pentru hidratare. Consumul regulat de alimente bogate în apă poate ajuta la menținerea unui echilibru hidric adecvat în organism și poate susține buna funcționare a sistemelor fiziologice.

Antioxidanți și protecție împotriva radicalilor liberi (reduc stresul pxidativ)

Dovleceii sunt o sursă bună de antioxidanți, precum vitamina C și beta-carotenul. Acești antioxidanți ajută la combaterea efectelor nocive ale radicalilor liberi în organism, care pot cauza stres oxidativ și contribuie la prevenirea uor bolil cronice, cum ar fi afecțiuni cardiovasculare și cancer.

Sistem imunitar sănătos

Vitamina C găsită în dovlecei are un rol esențial în susținerea funcționării normale a sistemului imunitar. Consumul regulat de alimente bogate în vitamina C poate spori rezistența organismului la infecții și poate ajuta la vindecarea rănilor.

Sănătatea ochilor

Vitamina A și luteina - nutrienți esențiali pentru sănătatea ochilor, se găsesc din belșug in dovlecei. Vitamina A este necesară pentru funcționarea normală a vederii, iar luteina protejează ochii de efectele dăunătoare ale razelor UV și poate ajuta la prevenirea afecțiunilor oculare legate de vârstă, cum ar fi degenerescența maculară.

Reglarea tensiunii arteriale

Dovleceii sunt o sursă bună de potasiu, un mineral esențial pentru menținerea echilibrului sănătos al fluidelor din corp și reglarea tensiunii arteriale. Consumul regulat de alimente bogate în potasiu, cum ar fi dovleceii,ardeii, bananele poate ajuta la menținerea tensiunii arteriale în limite normale și la reducerea riscului de hipertensiune arterială.

Beneficii pentru sănătatea inimii

Aceste legume sunt sărace în grăsimi și conțin cantități semnificative de fibre și antioxidanți. Această combinație face ca aceste legume să fie benefice pentru sănătatea inimii. Fibrele alimentare ajută la reducerea nivelului de colesterol din sânge, în timp ce antioxidanții protejează celulele inimii împotriva stresului oxidativ.

Controlul greutății corporale

Cu un conținut scăzut de calorii și fiind bogați bogate în fibre, dovleceii devin o opțiune excelentă pentru cei care doresc să își mențină sau să își reducă greutatea corporală. Fibrele alimentare din dovlecei oferă senzația de sațietate, contribuind astfel la controlul apetitului și la reducerea consumului excesiv de alimente.

Nutriționiștii recomandă o alimentație diversă, bogată în legume și fructe în fiecare zi.

Sursa foto articol: Elenglush/ shutterstock.com

Vizionare placuta