Black Friday 2017 la electronice si electrocasnice, telefoane & gadgeturi – inca din 27 octombrie

Ca in fiecare an, unii retaileri au furat deja startul de Black Friday si au avansat perioada de reduceri de la sfarsitul lunii noiembrie. Astfel, Flanco a inceput cea mai mare campanie de reduceri din an din data de 27 octombrie. Aceasta este valabila pana in data de 19 octombrie, iar cele mai tentante preturi sunt la televizoare, in sectiunea de IT&C si gaming, la masini de spalat rufe, combine frigorifice, aspiratoare, espressoare, roboti de bucatarie, dar si la alte electrocasnice necesare oricarei locuinte.

Vezi mai multe electrocasnice

Nici categoria de aparate de ingrijire personala si styling nu a fost exclusa din campania de reduceri – aici ai oferte foarte bune la ondulatoare de par profesionale. Telefoanele, tabletele, gadgeturile merita si ele atentia perioada aceasta, chiar pana la finalul anului, cand urmeaza sarbatorile de iarna. Reduceri online la Flanco sunt si in categoria de articole pentru casa si gradina.

In plus, oferta retailerului este actualizata permanent saptamanal cu noi produse „hero” care merita achizitionate datorita preturilor mici. In data de 03.11.2017, oferta de Black Friday 2017 Flanco este actualizata din nou.

Vezi mai multe produse in oferta